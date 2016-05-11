В Нижнем Тагиле на Вагонке была демонтирована качель, хотя во дворе рассчитывали на её ремонт (ФОТО)

Общественник требовал ремонта качели во дворе дома №36 по ул. Зари.

По адресу ул. Зари д. 36 на прилегающей территории нами обнаружена детская качель находящаяся в неудовлетворительном состоянии. У качели сломано сиденье, что является нарушением правил благоустройства города. Есть два пути решения этой проблемы. Первое: выписать предписание управляющей компании, обслуживающей этот дом, с требованием отремонтировать качель. […]. Второе, и лучше сразу начать с этого, провести собрание собственников жилья и общим голосованием выделить со счета дома средства на ремонт данной качели опубликовано 7 апреля в сообществе «Реальный Тагильчанин».

Спустя месяц тема получила неожиданное продолжение. Вопреки ожиданиям общественника, качель была демонтирована, а не восстановлена.

Сегодня пришло письмо, где вместо того, чтобы уведомить о ремонте и восстановлении качели я прочел следующее: качели демонтированы. Без комментариев... -- пишет общественник в сообществе «Реальный Тагильчанин» в одной из социальных сетей.

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В ЖКУ прокомментировали решение о демонтаже:

19 апреля пришло предписание районной Администрации, что тагильчанин нашёл недостатки детской качели, которые несут угрозу жизни и здоровью. Вместе с районной Администрацией мы вышли на обследование. Одна сторона качели просела, металлические конструкции покрыты ржавчиной, отсутствует сидение. Составили акт о том, что её действительно стоит демонтировать, чтобы она не несла угрозу жизни и здоровью детей. По состоянию на 25 апреля качель уже была демонтирована объяснила журналисту TagilCity.ru представительница ЖКУ – Светлана.

TagilCity.ru напоминает о том, что при желании жильцы сами могут создавать уют в своих дворах. Пример другого двора на Вагонке тому подтверждение.