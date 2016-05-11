В Свердловской области возбуждено уголовное дело против лесопромышленной компании: её руководство обвиняется в невыплате зарплаты

Прокуратуре удалось установить, что в компании «Серовлесинвест» с апреля по декабрь прошлого года не выплачивалась заработная плата двенадцати сотрудникам. В сумме предприятие задолжало работникам более 380 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.