В Свердловской области возбуждено уголовное дело против лесопромышленной компании: её руководство обвиняется в невыплате зарплаты
11 мая 2016, 16:25ОбществоПавел Щербина
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На серовском предприятии в Свердловской области рабочим не выплачивали зарплату на протяжении более полугода.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прокуратуре удалось установить, что в компании «Серовлесинвест» с апреля по декабрь прошлого года не выплачивалась заработная плата двенадцати сотрудникам. В сумме предприятие задолжало работникам более 380 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 ч.2 УК РФ. Следственные органы под контролем прокуратуры будут заниматься расследованием этого экономического преступления.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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