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В Свердловской области возбуждено уголовное дело против лесопромышленной компании: её руководство обвиняется в невыплате зарплаты
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В Свердловской области возбуждено уголовное дело против лесопромышленной компании: её руководство обвиняется в невыплате зарплаты

11 мая 2016, 16:25ОбществоПавел Щербина
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