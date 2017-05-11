Протаранил чужой автомобиль и скрылся: виновник ночного ДТП разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 3:35 ночи 10 мая.

В указанное время водитель неустановленной машины допустил наезд на стоящий Ford Focus. Второй участник с места ДТП скрылся сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Очевидцы сообщили, что вторым автомобилем была Mazda 3 поколения Хэтчбек.

У врезавшегося автомобиля видные повреждения задней части кузова сообщил один из очевидцев.

Имеющуюся информацию можно передать в редакцию TagilCity.ru по телефону +7 (3435) 499-334 или предоставить непосредственно в отделение ГИБДД.