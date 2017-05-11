Протаранил чужой автомобиль и скрылся: виновник ночного ДТП разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)
11 мая 2017, 17:50ОбществоЕкатерина Малых
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В ночь с 9 на 10 мая неподалёку от дома №5 по Октябрьскому проспекту в Нижнем Тагиле неустановленный автомобиль врезался в стоящий Ford Focus.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 3:35 ночи 10 мая.
В указанное время водитель неустановленной машины допустил наезд на стоящий Ford Focus. Второй участник с места ДТП скрылся сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Очевидцы сообщили, что вторым автомобилем была Mazda 3 поколения Хэтчбек.
У врезавшегося автомобиля видные повреждения задней части кузова сообщил один из очевидцев.
Имеющуюся информацию можно передать в редакцию TagilCity.ru по телефону +7 (3435) 499-334 или предоставить непосредственно в отделение ГИБДД.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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