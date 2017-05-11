Сторонники Соколовского вышли на пикет в преддверии вынесения приговора блоггеру (ФОТО)
11 мая 2017, 07:15Общество
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11 мая в Екатеринбурге вынесут приговор Руслану Соколовскому, блоггеру, известному как ловец покемонов. В поддержку обвиняемого в оскорблении чувств верующих накануне прошёл пикет.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторами выступили сторонники Соколовского, пишет Znak.com. Молодые люди и девушки с плакатами встали через дорогу от Храма-на-крови. Отмечается, что в это время близ религиозного учреждения проходил концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники полиции провели проверку документов молодых людей. Те, в свою очередь, встали на расстоянии 50 метров друг от друга, чтобы не нарушать законодательство. Претензий у правоохранителей к протестующим не возникло.
Участники пикета уверены в том, что приговор, который грозит Соколовскому, не оправдан ни одним нормативным актом. Акция была организована с целью привлечь внимание к судебному прецеденту.
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Фото: Znak.com
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