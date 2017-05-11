Сторонники Соколовского вышли на пикет в преддверии вынесения приговора блоггеру (ФОТО)

Организаторами выступили сторонники Соколовского, пишет Znak.com. Молодые люди и девушки с плакатами встали через дорогу от Храма-на-крови. Отмечается, что в это время близ религиозного учреждения проходил концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники полиции провели проверку документов молодых людей. Те, в свою очередь, встали на расстоянии 50 метров друг от друга, чтобы не нарушать законодательство. Претензий у правоохранителей к протестующим не возникло.

Участники пикета уверены в том, что приговор, который грозит Соколовскому, не оправдан ни одним нормативным актом. Акция была организована с целью привлечь внимание к судебному прецеденту.

Фото: Znak.com