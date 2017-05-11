Выбор ритуальной службы - как не допустить ошибку
Все чаще граждане остаются недовольными результатом сотрудничества с похоронными агентствами. Кого-то не устроили слишком завышенные расценки, а кто-то и вовсе не получил тог, что было прописано в договоре.
Случаев может быть множество, но причина у них одна - люди поторопились в процессе выбора похоронного бюро. Но самое неприятное, что в итоге что-либо изменить уже будет невозможно. Поэтому несколько важных правил помогут сделать выбор в правильном направлении.
Примерные цены
В большинстве случаев своеобразным стопором для многих граждан является завышенная цена. Но коммерческие похоронные бюро смогли найти выход - цены не указываются, а складываются из совокупности стандартных услуг. Потеряв время, людям не остается ничего, кроме как согласиться на изначально их не устраивающие условия. Если интересуют актуальные цены в целом по региону, то уточнить их можно на сайте любой официальной ритуальной службы. К примеру, городская служба Ритуал.рф. размещает на своем сайте актуальный прейскурант с конечными ценами, который можно использовать в виде ориентира.
Наименования услуг
Похоронные услуги являются стандартными в каждом случае. Не следует идти на поводу у недобросовестных агентов, заверяющих о новых методах бальзамирования, ритуальных принадлежностях изготовленных из дорогостоящих материалов, и прочее. Это не допустимы и не законный ход, который используют в качестве завлечения клиентов. Самое интересное, что факт выполнения большинства подобных услуг в итоге не получится удостоверить. Но людей будут до конца уверять, что без них сегодня не обходятся ни одни похороны, поэтому их наличие обязательно. И за все это приходится платить довольно ощутимые суммы.
Льготы
Если в ритуальной службе не предусмотрено использование государственных льгот, то выбор на таком учреждении останавливать не следует. Большинство частных агентств предпочитают не оказывать льготных услуг, потому что они отнимают время, а прибыли с них практически никакой. А получение прибыли здесь является главным стержнем всей деятельности.
В государственном похоронном агентстве, наоборот, предусматривается возможность реализации всех законных льгот. Родственники усопшего здесь могут воспользоваться правом на бюджетные (бесплатные) похороны, либо правом на использование положенного пособия на погребение. При этом здесь всегда доступны и расширенные пакеты услуг, которые включают в себя дополнительные, платные услуги, процедуры и ритуальные принадлежности.