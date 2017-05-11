Выбор ритуальной службы - как не допустить ошибку

Случаев может быть множество, но причина у них одна - люди поторопились в процессе выбора похоронного бюро. Но самое неприятное, что в итоге что-либо изменить уже будет невозможно. Поэтому несколько важных правил помогут сделать выбор в правильном направлении.

Примерные цены

В большинстве случаев своеобразным стопором для многих граждан является завышенная цена. Но коммерческие похоронные бюро смогли найти выход - цены не указываются, а складываются из совокупности стандартных услуг. Потеряв время, людям не остается ничего, кроме как согласиться на изначально их не устраивающие условия. Если интересуют актуальные цены в целом по региону, то уточнить их можно на сайте любой официальной ритуальной службы. К примеру, городская служба Ритуал.рф. размещает на своем сайте актуальный прейскурант с конечными ценами, который можно использовать в виде ориентира.

Наименования услуг

Похоронные услуги являются стандартными в каждом случае. Не следует идти на поводу у недобросовестных агентов, заверяющих о новых методах бальзамирования, ритуальных принадлежностях изготовленных из дорогостоящих материалов, и прочее. Это не допустимы и не законный ход, который используют в качестве завлечения клиентов. Самое интересное, что факт выполнения большинства подобных услуг в итоге не получится удостоверить. Но людей будут до конца уверять, что без них сегодня не обходятся ни одни похороны, поэтому их наличие обязательно. И за все это приходится платить довольно ощутимые суммы.

Льготы

Если в ритуальной службе не предусмотрено использование государственных льгот, то выбор на таком учреждении останавливать не следует. Большинство частных агентств предпочитают не оказывать льготных услуг, потому что они отнимают время, а прибыли с них практически никакой. А получение прибыли здесь является главным стержнем всей деятельности.