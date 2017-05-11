Знаки парковки для инвалидов хотят убрать с дворовой стоянки жители одного из домов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Пожалуйста, уберите знаки «Инвалид» с нашей парковки. По факту, они занимают более 10% от общей площади нашей небольшой парковки. Зачем нам эти 4 знака? И можем ли мы собранием жильцов убрать их и оставить один знак, так как в доме проживает один инвалид написал тагильчанин в администрацию города.

Журналист портала TagilCity.ru побывал на месте и спросил у нескольких жителей дома, разделяют ли те такой взгляд на ситуацию. Мнения разделились. Некоторые считают, что места для инвалидов могут понадобиться в будущем, ведь дом заселен не полностью, а значит, в нём вполне может поселиться инвалид:

Знаки надо сохранить. Дом ещё не весь заселён, поэтому места могут понадобиться. Правда знаки поставили неудобно, это место используют для разворота и все постоянно врезаются в них рассказала проживающая в доме девушка.

Но нашлись автолюбители, которые настроены иначе. По их мнению, ситуация на парковке должна отражать актуальные нужды жильцов:

Надо парковку увеличивать. В три раза, а то и в четыре. Для инвалидов места убрать. У нас тут нет инвалидов — один-два, но они без машины. А для людей надо увеличить количество мест считает один из автовладельцев.

Здесь стоит заметить, что на парковке стоял автомобиль с наклейками «инвалид», однако он был припаркован вместе с остальными автомобилями, а не под вышеописанными знаками.

По федеральному закону, места для инвалидов должны занимать не менее 10% от общего числа мест на стоянке. За парковку на таком месте назначают крупный штраф и возможна эвакуация транспорта. Как пояснили в ГИБДД Нижнего Тагила, дворовые парковки находятся в зоне ответственности местной управляющей компании:

Это территория ТСЖ или ЖЭУ. Это они, исходят из нормативных документов, определяют, сколько там должно стоять знаков парковки для инвалидов рассказали в ГИБДД.

Между тем, ещё 28 апреля один из автолюбителей убирал один из знаков. Очевидно, он это сделал в целях безопасности, так как знак покосился из-за того, что очередной житель дома задел его при развороте. Когда 11 мая на месте побывал журналист TagilCity.ru, все знаки снова были на своих местах.