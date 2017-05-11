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Знаки парковки для инвалидов хотят убрать с дворовой стоянки жители одного из домов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Знаки парковки для инвалидов хотят убрать с дворовой стоянки жители одного из домов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

11 мая 2017, 19:00ОбществоДенис Таратонов
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