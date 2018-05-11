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Новости Нижнего Тагила

135 аварий произошло в Свердловской области во время отопительного сезона

11 мая 2018, 10:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,авария,отопительный сезон,коммуникации,жкх

В Свердловской области подведены итоги отопительного сезона 2017-2018. За период с 15 сентября по 15 марта в регионе произошло 135 аварий.

В Свердловской области подходит к концу отопительный сезон. Специалисты сообщили, что за отопительный период произошло 135 аварий. Отмечается, что 24 из них длились более суток.

Как пишет «Новый День», 56 аварий произошло на водопроводных сетях, 39 – на электрических и 37 случилось на тепловых сетях. Основной причиной аварий является износ коммуникаций, отметили в Министерстве ЖКХ региона.

Несмотря на то, что в Свердловской области еще не завершен текущий отопительный сезон, уже дано распоряжение муниципалитетам начать подготовку к следующему. До 1 июня территории должны предоставить график поставки топлива, а также план работ по ремонту коммуникаций.

Напомним, что в Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится 14 мая.

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