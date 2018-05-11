1669 нарушений техники пожарной безопасности выявлено на объектах в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле проведены проверки соблюдения техники безопасности на объектах. Всего проверено 65 объектов и выявлено 1669 нарушений. В Ленинском районе заведено 14 дел об административных правонарушениях. В Дзержинском районе – 39. В Тагилстроевском районе проведено наибольшее количество проверок и по их результатам заведено 115 административных производств.

До начала июня объекты будут проверены повторно на исполнение предписаний, выданных надзорными органами. В начале июня Сергей Носов намерен провести совещание, на котором будет решаться вопрос о мерах воздействия на собственников помещений, которые не выполнят предписания комиссии. Объекты, на которых существует реальная угроза жизни и здоровью людей, будут закрываться до устранения нарушений, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Мы будем добиваться от собственников зданий полного устранения обнаруженных недочетов. Что-то должно быть сделано немедленно, какие-то замечания обязательно будут устранять постепенно, но безопасность тагильчан на всех объектах с массовым пребыванием людей должна быть обеспечена на сто процентов сказал Сергей Носов.

Проверки объектов не закончены. График составлен до конца года.