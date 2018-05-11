2 млрд рублей выделено в Свердловской области на отдых детей в загородных лагерях

Правительство Свердловской области выделило 2 млрд рублей на организацию детского отдыха в летний период, 1,4 млрд от общей суммы взяты из бюджета региона.

Сообщается, что сумма выросла на 200 млн в сравнении с прошлым годом. Благодаря этому в лагерях летом смогут отдохнуть 376 тысяч юных свердловчан, что на 22 тысячи больше, чем в 2017 году.

Как пишет «Повестка дня», летом в ЗОЛ смогут отдохнуть 55 тысяч детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также летние загородные лагеря перейдут на работу в четыре смены, что поможет принять больше народа.