2 млрд рублей выделено в Свердловской области на отдых детей в загородных лагерях

В Свердловской области выделено 2 млрд рублей на организацию отдыха детей в летних загородных лагерях.

Правительство Свердловской области выделило 2 млрд рублей на организацию детского отдыха в летний период, 1,4 млрд от общей суммы взяты из бюджета региона.





Сообщается, что сумма выросла на 200 млн в сравнении с прошлым годом. Благодаря этому в лагерях летом смогут отдохнуть 376 тысяч юных свердловчан, что на 22 тысячи больше, чем в 2017 году.





Как пишет «Повестка дня», летом в ЗОЛ смогут отдохнуть 55 тысяч детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также летние загородные лагеря перейдут на работу в четыре смены, что поможет принять больше народа.





Напомним, что в Нижнем Тагиле в рамках муниципальной программы в 2018 году будет выделено 38 млн рублей для ремонтов в детских лагерях. Это позволит увеличить число мест до 2 тысяч.