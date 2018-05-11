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Автопробег в честь Дня Победы прошёл в посёлке Уралец под Нижним Тагилом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автопробег в честь Дня Победы прошёл в посёлке Уралец под Нижним Тагилом (ФОТО)

11 мая, 09:30Общество
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