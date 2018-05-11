Автопробег в честь Дня Победы прошёл в посёлке Уралец под Нижним Тагилом (ФОТО)

5 мая сельчане приняли участие в автопробеге «От огня к огню». Это уже третье подобное мероприятие, организованное специалистами Дома культуры посёлка.

В автопробеге протяженностью 140 километров приняли участие более 40 машин. Автомобилисты посетили памятники героям Великой Отечественной войны, расположенные в микрорайонах Нижнего Тагила и пригорода. Так, жители Уральца побывали в Горбуново, Черноисточинске, Висиме, Висимо-Уткинске, Студёном и в деревне Усть-Утка. У каждого памятника состоялись митинги.

В Усть-Утке участников автопробега встретили с «хлебом и солью». Агитбригада позвала жителей на концерт.

По возвращении в Уралец участники праздничной поездки устроили гала-концерт на главной площади посёлка.

9 мая жители Уральца вышли на шествие «Бессмертный полк», а также на митинг у памятника неизвестному солдату. Завершились мероприятия флешмобом «День Победы», передает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Фото: официальный сайт города