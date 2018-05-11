«Байкал Сервис»: примем груз на хранение

С апреля срок нормативного хранения на складах компании увеличился на целый день. Теперь груз может находиться на складе без оплаты не трое, а четверо суток. В дополнении к этому вдвое снижен тариф на сверхнормативное хранение. Если возникла необходимость в таковом, оно обойдется теперь дешевле. Как пояснила руководитель нижнетагильского подразделения ТК «Байкал Сервис» Анна Москвитина, услуга не включается без уведомления клиента о том, что его груз прибыл на терминал.