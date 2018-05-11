«Байкал Сервис»: примем груз на хранение
«Байкал Сервис»: примем груз на хранение
Транспортная компания оптимизировала логистические процессы на складе. С выгодой для клиента.
С апреля срок нормативного хранения на складах компании увеличился на целый день. Теперь груз может находиться на складе без оплаты не трое, а четверо суток. В дополнении к этому вдвое снижен тариф на сверхнормативное хранение. Если возникла необходимость в таковом, оно обойдется теперь дешевле. Как пояснила руководитель нижнетагильского подразделения ТК «Байкал Сервис» Анна Москвитина, услуга не включается без уведомления клиента о том, что его груз прибыл на терминал.
Она также сообщила, что услуга ответственного хранения, предоставляемая транспортной компанией «Байкал Сервис», позволит малому и среднему бизнесу значительно сократить свои издержки.
Складской аутсорсинг выгоден организациям по целому ряду признаков, клиент оплачивает только погрузо-разгрузочные работы и аренду фактически необходимого метража, но не несет расходов, связанных с обслуживанием здания, заработной платой персонала, приобретением и амортизацией техники рассказала Анна Москвитина.
Услугой ответственного хранения могут воспользоваться и физические лица.
Это может быть интересно владельцам небольших квартир, дачникам, автолюбителям, людям, у которых запланирован ремонт или переезд пояснила руководитель филиала ТК «Байкал Сервис» в Нижнем Тагиле.
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