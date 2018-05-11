Бюджет Свердловской области может пополниться на 4,5 млрд рублей

На 21-ом заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое назначено на 22-23 мая, в числе прочих вопросов будет рассмотрено увеличение регионального бюджета минимум на 4,5 миллиарда рублей.

Депутаты рассмотрят возможность использования в бюджете доходов, полученных областью за апрель-май 2018 года. Исходя из этого, появится возможность ускорить решение таких вопросов, как газификация муниципальных образований.

Планируется рассмотрение изменений в бюджет 2018 года. По итогам первого квартала Свердловская область имеет дополнительные поступления, правительство предлагает увеличить доходы бюджета на 4,5 миллиарда рублей. И, соответственно, на 4,5 миллиарда рублей планируется увеличить расходы областного бюджета сообщает спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Кроме того, по словам спикера Законодательного собрания, в число дополнительных доходов входят транши федерального бюджета, которые составляют 1,2 миллиарда рублей. В настоящий момент планируется направить 442,5 миллиона на развитие сферы здравоохранения, 500 миллионов - на развитие сельского хозяйства. Миллиард рублей должно получить на свои нужды министерство строительства и архитектуры, пишет «Екатеринбург-ТВ».