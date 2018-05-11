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Бюджет Свердловской области может пополниться на 4,5 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Свердловской области может пополниться на 4,5 млрд рублей

11 мая, 14:35Общество
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