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«Экологичность» бурого дыма из домны АО «ЕВРАЗ НТМК» проверит прокуратура (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Экологичность» бурого дыма из домны АО «ЕВРАЗ НТМК» проверит прокуратура (ФОТО)

11 мая, 13:45Общество
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