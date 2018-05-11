«Экологичность» бурого дыма из домны АО «ЕВРАЗ НТМК» проверит прокуратура (ФОТО)
По заявлению общественника Андрея Волегова новую домну АО «ЕВРАЗ НТМК» проверит прокуратура.
Общественник из Нижнего Тагила Андрей Волегов написал заявление в прокуратуру на НТМК.
По его словам, экологичность доменной печи №7, которую предприятие запустило в работу 9 апреля 2018 года, вызывает вопросы.
В соцсети Волегов опубликовал фотографии с выбросами бурого дыма. Ранее снимки с дымом от новой домны АО «ЕВРАЗ НТМК», совладельцем которого является Роман Абрамович, появлялись в интернете, однако на предприятии утверждали, что они сделаны до завершения окончательных работ.
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила приняла заявление общественника, и на данный момент он ждет ответ.
Напомним, что 7 мая Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что к 2024 году в Нижнем Тагиле должно снизиться количество вредных выбросов в атмосферу.
Фото: Андрей Волегов
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