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Новости Нижнего Тагила

«Экологичность» бурого дыма из домны АО «ЕВРАЗ НТМК» проверит прокуратура (ФОТО)

11 мая 2018, 13:45Добавить новость
Нижний Тагил,ЕВРАЗ НТМК,домна,седьмая домна,экология,проверка,Абрамович
По заявлению общественника Андрея Волегова новую домну АО «ЕВРАЗ НТМК» проверит прокуратура.

Общественник из Нижнего Тагила Андрей Волегов написал заявление в прокуратуру на НТМК.

По его словам, экологичность доменной печи №7, которую предприятие запустило в работу 9 апреля 2018 года, вызывает вопросы. 


В соцсети Волегов опубликовал фотографии с выбросами бурого дыма. Ранее снимки с дымом от новой домны АО «ЕВРАЗ НТМК», совладельцем которого является Роман Абрамович, появлялись в интернете, однако на предприятии утверждали, что они сделаны до завершения окончательных работ.

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила приняла заявление общественника, и на данный момент он ждет ответ.

Напомним, что 7 мая Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что к 2024 году в Нижнем Тагиле должно снизиться количество вредных выбросов в атмосферу.

13 марта в Нижнем Тагиле сотрудник Евраз НТМК получил травму на домне №7.

Нижний Тагил,ЕВРАЗ НТМК,домна,седьмая домна,экология,проверка,АбрамовичНижний Тагил,ЕВРАЗ НТМК,домна,седьмая домна,экология,проверка,Абрамович
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