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Новости Нижнего Тагила

Новый лифт введён в эксплуатацию на ГГМ в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

11 мая 2018, 09:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,лифт,ггм,тагилстроевская,тагиллифт
В районе ГГМ Нижнего Тагила в доме №5 на улице Тагилстроевская накануне ввели в эксплуатацию новый лифт. 10 мая специалисты Ростехнадзора провели итоговую приёмку подъемника.

Ранее в указанном доме было заменено пять лифтов. Вскоре после замены состоялся пробный запуск, а 10 мая специалисты оценили кабину, лебёдку, шахту и устройство лифта в целом.

Монтажом занималась компания «Тагиллифт». Особенностью новых лифтов является то, что станция управления стала автоматизированной. Современным электромеханикам стало гораздо проще работать. Лифту, согласно документам, предстоит отслужить 25 лет.

Всего в 2018 году по планам 90 подъемников в жилых домах поменяют на современные. Большинство из них появятся в Тагилстроевском районе и на Вагонке. Замена производится в соответствии с планом региональной программы капитального ремонта. На сегодняшний день установлены первые 14 лифтов, передает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»
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