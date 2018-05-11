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Новости Нижнего Тагила

Общественники предложили выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

11 мая 2018, 06:05Добавить новость
политика,Путин,Россия,нобелевская премия,Бессмертный полк,общественные движения,сбор подписей,предложение
Российская ассоциация Героев совместно с организаторами движения «Бессмертный полк» планируют организовать сбор подписей за выдвижение Владимира Путина на соискание Нобелевской премии мира.

Президент российской ассоциации Героев Владимир Шаманов совместно с руководством «Бессмертного полка» предложил выдвинуть Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

За какие конкретно заслуги действующего президента России следует вручить премию, Шаманов не уточнил, отметив лишь, что глава государства не один год поддерживает движение «Бессмертный полк», сообщает «ТАСС».


Предложение руководитель ассоциации озвучил на открытии выставки, посвященной установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества, которая прошла в Государственной Думе РФ.

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