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Новости Нижнего Тагила

ОМОН обыскал офис ООО «Водоканал-НТ» из-за «липовых» ремонтов (ФОТО)

11 мая 2018, 17:05Добавить новость
Нижний Тагил,Водоканал,уголовное дело,ремонт водовода,следственный комитет,омон,вода

10 мая офис ООО «Водоканал-НТ» был обыскан представителями Следственного комитета и ОМОНа. Изъяты документы по уголовному делу о «липовых» ремонтах в Нижнем Тагиле. 

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Горожане обвинили Водоканал в «липовой» замене труб. Так, на улице Ильича металлические трубы заменили на полипропилен. Ремонт обошелся почти в 11 миллионов рублей. Но по документам этот же ремонт прошел еще несколько лет назад.

Уголовное дело, прокомментировал пресс-секретарь Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено по ст. 201 УК РФ.

В ходе проведённых обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании. Что касается вопроса привлечения сил Росгвардии, то такое решение принято для пресечения возможных провокационных действий в отношении следователей, проводивших обыски, -- рассказал Александр Шульга.



                                                                     Видео: АН «Между строк»

Перед обыском представители закона посетили Западные системы очистных сооружений, сообщает АН «Между строк».

Напомним, что помимо ремонтов труб тагильчане недовольны качеством воды.

Нижний Тагил,Водоканал,уголовное дело,ремонт водовода,следственный комитет,омон,вода

           Фото: АН «Между строк»

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