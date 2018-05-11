ОМОН обыскал офис ООО «Водоканал-НТ» из-за «липовых» ремонтов (ФОТО)

10 мая офис ООО «Водоканал-НТ» был обыскан представителями Следственного комитета и ОМОНа. Изъяты документы по уголовному делу о «липовых» ремонтах в Нижнем Тагиле.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Горожане обвинили Водоканал в «липовой» замене труб. Так, на улице Ильича металлические трубы заменили на полипропилен. Ремонт обошелся почти в 11 миллионов рублей. Но по документам этот же ремонт прошел еще несколько лет назад.





Уголовное дело, прокомментировал пресс-секретарь Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено по ст. 201 УК РФ.





В ходе проведённых обысков изъята интересующая следствие документация, которая не имеет никакого отношения к текущей деятельности организации и касается прошедшего периода работы этой компании. Что касается вопроса привлечения сил Росгвардии, то такое решение принято для пресечения возможных провокационных действий в отношении следователей, проводивших обыски, -- рассказал Александр Шульга.







Видео: АН «Между строк»



Перед обыском представители закона посетили Западные системы очистных сооружений, сообщает АН «Между строк».



Напомним, что помимо ремонтов труб тагильчане недовольны качеством воды.





Фото: АН «Между строк»