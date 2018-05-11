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Новости Нижнего Тагила

ООО «УК РЭМП УЖСК» выселяет жильцов из дома в Екатеринбурге против их воли (ВИДЕО)

11 мая 2018, 11:05Добавить новость
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В Екатеринбурге на Вторчермете управляющая компания ООО «УК РЭМП УЖСК» и жители дома по адресу ул. Военная, 7 вступили в конфронтацию по поводу аварийного состояния дома.

УК в Екатеринбурге выселяет жильцов дома на Вторчермете, сообщая, что их жилье находится в аварийном состоянии. Однако сами жители с этим не согласны.

Как пишет «Новый День», пару недель назад из стены дома выпала часть кирпичной кладки. На днях на доме появилось объявление о собрании жильцов. Сообщается, что места общего пользования в доме изношены на 75%, и нахождение в нем небезопасно.

Жильцы не согласны с таким положением дел. Многим просто некуда уехать из дома. Кроме того, в администрации Екатеринбурга нет постановления о признании здания аварийным.

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К нам приходили какие-то люди, дали бумагу, где написано, что нам надо съезжать. И попросили незамедлительно покинуть жилье, -- рассказала жительница дома.

 

Видео: «Новый День»

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