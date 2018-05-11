Открытые колодцы находятся во дворе дома СК «Тагил» на пути детей в школу (ФОТО)

2 открытых канализационных колодца находятся на территории между жилым домом СК «Тагил» и магазинами «Магнит» и «Кировский». Ежедневно по этому пути ходят школьники. Жильцы становились свидетелями порчи автомобилей после попадания в открытый люк.

Жилой дом был сдан в эксплуатацию компанией СК «Тагил» в 4 квартале 2016 года. Жильцы дома наблюдают открытые колодцы с конца лета 2017 и обращались в управляющую компанию «Тагил» с заявками для принятия мер.

На территории автостоянки между магазинами «Кировский» и «Магнит», рядом с домом 12 а, что по Октябрьскому проспекту, вот уже минимум половину года напрягают народ два открытых канализационных люка. Мы не знаем, куда по этому вопросу еще обращаться, задавали вопрос в управляющую компанию, но никаких действий не последовало. Жильцы тут самостоятельно решили прикрыть дыру диваном, так и он провалился, одни подлокотники торчат, -- поделились тагильчане из многоэтажки.



Жильцы дома сообщили, что опасаются за жизнь и здоровье детей:

Это проходное место, там дети в школу ходят, там ведется разгрузка у магазинов, движение постоянное.

По словам тагильчан, в люки проваливались автомобили, заезжающие во двор. Мимо открытых колодцев пролегает путь до школы и ближайших детских садов.

Неоднократно в них попадали неосторожные автовладельцы. Там машины уже много раз проваливались - и большие, и маленькие. Люди пока вроде нет. У меня у самого там сын бегает, и это опасно. Одно дело, когда машина провалится, другое – когда ребенок маленький. А ночью их вообще можно не заметить, -- говорят местные жители.

Кому принадлежат колодцы и территория, на которой они находятся – предстоит разобраться. Возможно, это земля магазинов «Магнит» или «Кировский». Ответственность за люки может и нести управляющая компания, так как колодцы находятся вблизи придомовой территории. TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

Фото из окна дома по Октябрьскому проспекту, 12А, 8 мая 2018 года.





Напомним, в октябре 2017 года рядом с перекопом возле дома СК «Тагил» были обнаружены 2 открытых колодца. 4 человека пострадали от падения в яму.