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Новости Нижнего Тагила

Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018» (ВИДЕО)

11 мая 2018, 17:45Добавить новость
Евровидение,португалия,песни,Юлия Самойлова,Полуфинал,конкурс,музыка
Юлия Самойлова, представившая Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидения-2018» в Португалии, не прошла в финал. Это произошло впервые с 2004 года, когда в конкурс были введены полуфиналы.
10 мая Юлия Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения» с песней «I Won't Break». Однако для выхода в финал ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри.

Напомним, что Юлия Самойлова должна была выступать на «Евровидение» в 2017 году в Киеве. Однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну, мотивируя это тем, что Самойлова выступала в Крыму.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 12 мая, сообщает РИА Новости.


                                                                               Видео: Youtube
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