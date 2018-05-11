Российская певица Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения-2018» (ВИДЕО)

Юлия Самойлова, представившая Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидения-2018» в Португалии, не прошла в финал. Это произошло впервые с 2004 года, когда в конкурс были введены полуфиналы.
10 мая Юлия Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения» с песней «I Won't Break». Однако для выхода в финал ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри.
Напомним, что Юлия Самойлова должна была выступать на «Евровидение» в 2017 году в Киеве. Однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну, мотивируя это тем, что Самойлова выступала в Крыму.
Финал конкурса «Евровидение» состоится 12 мая, сообщает РИА Новости.
Видео: Youtube
Напомним, что Юлия Самойлова должна была выступать на «Евровидение» в 2017 году в Киеве. Однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну, мотивируя это тем, что Самойлова выступала в Крыму.
Финал конкурса «Евровидение» состоится 12 мая, сообщает РИА Новости.
Видео: Youtube