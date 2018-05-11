Российские туристы устроили дебош в турецком отеле во время празднования Дня Победы

О том, что происходило за рубежом, рассказала екатеринбурженка Юлия, которая отдыхала в этом отеле. Женщина отметила, что её соотечественники били стеклянную посуду у бассейна, отчего осколками было усыпано всё дно.

Вернулась из Турции, в полной мере насладившись исполнением соотечественников на 9 мая. Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками.

Также в праздничный день граждане вынесли музыкальные колонки и на всю громкость включили песни о Великой Отечественной войны. В барах граждане сдвинули столы, проходили шумные вечеринки, на которых праздновавшие громко кричали «За Великую Россию, ура-ура-ура!».



Также, по словам Юлии, досталось и персоналу, которому «победители» устроили едва ли не войну. Екатеринбурженка стала свидетельницей сцены, когда молодая мать матом кричала на турецкий персонал из-за отсутствия в её номере свежей воды.