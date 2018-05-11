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Новости Нижнего Тагила

Российские туристы устроили дебош в турецком отеле во время празднования Дня Победы

11 мая 2018, 07:30Добавить новость
город,Екатеринбург,нарушение,Россия,туризм,хулиганство,отель,Турция
Россияне, отдыхающие в турецком городе Аланья, возмутили туристов тем, в какой манере они отмечали День Победы. Соотечественники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в отеле.

О том, что происходило за рубежом, рассказала екатеринбурженка Юлия, которая отдыхала в этом отеле. Женщина отметила, что её соотечественники били стеклянную посуду у бассейна, отчего осколками было усыпано всё дно.

 

Вернулась из Турции, в полной мере насладившись исполнением соотечественников на 9 мая. Отмечать начали сильно загодя, разбили кучу стеклянной посуды, которую зачем-то притащили к бассейну, усыпали дно осколками. 

 

Также в праздничный день граждане вынесли музыкальные колонки и на всю громкость включили песни о Великой Отечественной войны. В барах граждане сдвинули столы, проходили шумные вечеринки, на которых праздновавшие громко кричали «За Великую Россию, ура-ура-ура!».

Также, по словам Юлии, досталось и персоналу, которому «победители» устроили едва ли не войну. Екатеринбурженка стала свидетельницей сцены, когда молодая мать матом кричала на турецкий персонал из-за отсутствия в её номере свежей воды.

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