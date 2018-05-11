Сотрудник нижнетагильского музея получит медаль от главы города

Елена Ильина – автор научных статей и книг об истории Нижнего Тагила. В музей на должность экскурсовода пришла после окончания вуза. В НТМИИ работает уже 39 лет, сейчас является заместителем директора по научной работе.

Елена Васильевна - человек жёсткий, требовательный, опытный и знает, что требовать с подчинённых. У неё такой высокий профессионализм, что к ней все сотрудники прислушиваются. Научная работа музея держится на её могучих плечах говорит директор НТМИИ Марина Агеева.