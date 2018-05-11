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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник Нижнетагильского музея получит медаль от главы города

11 мая 2018, 22:15Добавить новость
музей,Нижний Тагил,Носов,премия,Елена Ильина,НТМИИ,день музеев

Медалью «За вклад в развитие города Нижний Тагил» удостоят сотрудника Нижнетагильского музея изобразительных искусств Елену Ильину.

Елена Ильина – автор научных статей и книг об истории Нижнего Тагила. В музей на должность экскурсовода пришла после окончания вуза. В НТМИИ работает уже 39 лет, сейчас является заместителем директора по научной работе.

Елена Васильевна - человек жёсткий, требовательный, опытный и знает, что требовать с подчинённых. У неё такой высокий профессионализм, что к ней все сотрудники прислушиваются. Научная работа музея держится на её могучих плечах, -- говорит директор НТМИИ Марина Агеева.


Вручение медали пройдет 18 мая, в Международный день музеев. Награждать тагильчанку будет глава города Сергей Носов, пишет «Афиша МС».

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