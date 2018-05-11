Страховой агент «Югории» в Туринске оштрафован на 25 тыс. за навязывание допуслуг
11 мая, 16:05Общество
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В Туринске страховой агент АО «Государственная страховая компания «Югория» оштафован на 25 тыс. рублей за навязывание клиенту дополнительных договоров по страхованию.
Местный житель написал в прокуратуру заявление на сотрудницу ГСК «Югория», которая отказалась заключать с клиентом договор ОСАГО на автомобиль без заключения допдоговора о страховании жизни и жилья.
В качестве доказательств мужчина предоставил диктофонную запись разговора с агентом. На ее основании в отношении сотрудницы компании было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого страховому агенту был назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.
Помимо этого, представление было вынесено прокуратурой в адрес ГСК «Югория». По итогам его рассмотрения агентский договор между компанией и страховым агентом был расторгнут, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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