Страховой агент «Югории» в Туринске оштрафован на 25 тыс. за навязывание допуслуг

Местный житель написал в прокуратуру заявление на сотрудницу ГСК «Югория», которая отказалась заключать с клиентом договор ОСАГО на автомобиль без заключения допдоговора о страховании жизни и жилья.

В качестве доказательств мужчина предоставил диктофонную запись разговора с агентом. На ее основании в отношении сотрудницы компании было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого страховому агенту был назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

Помимо этого, представление было вынесено прокуратурой в адрес ГСК «Югория». По итогам его рассмотрения агентский договор между компанией и страховым агентом был расторгнут, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.