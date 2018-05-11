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Новости Нижнего Тагила

Детская больница в Нижнем Тагиле vs Филармония в Екатеринбурге: кто получил 350 млн?

11 мая 2018, 22:45Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,детская больница,филармония,Людмила Бабушкина,Екатеринбург-Экспо,ЭКСПО-2025,бюджет
Депутаты Законодательного Собрания готовы распределить дополнительные доходы Свердловской области. Часть средств планируют направить на строительство акустического концертного зала филармонии в Екатеринбурге. Заявка на строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле отложена.

Строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле снова откладывается. Областные власти не одобрили распределение средств на здравоохранение. Отложены и другие социальные проекты: предоставление земельных участков многодетным семьям, строительство ферм, общежития для студентов училища олимпийского резерва. 

Предпочтение отдано повышению культурного уровня жителей Свердловской области. Впервые за много лет бюджет министерства культуры вырастет на большую сумму. По словам спикера парламента Людмилы Бабушкиной, она составит 350 миллионов рублей.

В целом в областную казну поступило более 3 миллиардов рублей допдоходов. Из них больше половины достанется Фонду поддержки спорта высших достижений. Один миллиард рублей пойдет на возведение конгресс-холла в «Екатеринбург-Экспо». Еще 100 миллионов дадут заявочному комитету «Экспо-2025», организация намерена продвигать Екатеринбург, сообщает РИА «Новый день»

Напомним, что строительство детской многопрофильной больницы является дорогостоящим процессом. По уточненной документации, она обойдется в 2,9 миллиарда рублей.

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