Детская больница в Нижнем Тагиле vs Филармония в Екатеринбурге: кто получил 350 млн?

Строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле снова откладывается. Областные власти не одобрили распределение средств на здравоохранение. Отложены и другие социальные проекты: предоставление земельных участков многодетным семьям, строительство ферм, общежития для студентов училища олимпийского резерва.



Предпочтение отдано повышению культурного уровня жителей Свердловской области. Впервые за много лет бюджет министерства культуры вырастет на большую сумму. По словам спикера парламента Людмилы Бабушкиной, она составит 350 миллионов рублей.





Напомним, что строительство детской многопрофильной больницы является дорогостоящим процессом. По уточненной документации, она обойдется в 2,9 миллиарда рублей.