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Новости Нижнего Тагила

Вандалы покрасили ногти в розовый цвет скульптуре шахматиста в сквере Нижнего Тагила

11 мая 2018, 18:10Добавить новость
администрация,Нижний Тагил,Театральный сквер,вандализм,безопасный город,скульптура,арт-объект,порча имущества

Вандалы раскрасили ландшафтную скульптуру шахматиста в Театральном сквере Нижнего Тагила. Шутники покрыли ногти на руках шахматиста розовой краской. 

Городской арт-объект находится на территории центрального фонтана. Там же разместились скульптуры обычных горожан, детей и взрослых, читающих книгу, проводящих фотосессии, играющих в шахматы.

 

Тагильчане, которые часто отдыхают в сквере, возмутились проделкой вандалов.

 

Зачем портить? Странная тяга у людей - изгадить то, что есть. Хороший сквер, фигуры оригинальные, нет же, надо сломать, изрисовать, испортить, -- возмущается пожилая тагильчанка.

 

В хорошую погоду часто гуляем у фонтана с детьми. Ведь красиво здесь. У некоторых людей тяга к вандализму, похоже. Ну зачем портить красоту, или у кого-то своеобразное понятие красоты, -- поделился житель Нижнего Тагила.

 

Установить лиц, которые совершили акт вандализма, поможет система «Безопасный город». По камерам наружного видеонаблюдения можно будет отследить хулиганов.

 

администрация,Нижний Тагил,Театральный сквер,вандализм,безопасный город,скульптура,арт-объект,порча имущества

 

В администрации города отметили, что деяния вандалов влекут за собой траты из муниципального бюджета, которые могли бы пойти на дальнейшее благоустройство и ремонт других культурных объектов.

 

Через систему безопасный город вандалов найдут, будь то дети или взрослые. Дальше будем разбираться, -- сообщили в администрации Нижнего Тагила.

  

Напомним, ранее данный арт-объект уже подвергался актам вандализма. После установки на шахматной доске были сломаны фигуры. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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