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Вандалы покрасили ногти в розовый цвет скульптуре шахматиста в сквере Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вандалы покрасили ногти в розовый цвет скульптуре шахматиста в сквере Нижнего Тагила

11 мая, 18:10ОбществоИрина Анисимова
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