Вандалы покрасили ногти в розовый цвет скульптуре шахматиста в сквере Нижнего Тагила

Городской арт-объект находится на территории центрального фонтана. Там же разместились скульптуры обычных горожан, детей и взрослых, читающих книгу, проводящих фотосессии, играющих в шахматы.

Тагильчане, которые часто отдыхают в сквере, возмутились проделкой вандалов.

Зачем портить? Странная тяга у людей - изгадить то, что есть. Хороший сквер, фигуры оригинальные, нет же, надо сломать, изрисовать, испортить возмущается пожилая тагильчанка.

В хорошую погоду часто гуляем у фонтана с детьми. Ведь красиво здесь. У некоторых людей тяга к вандализму, похоже. Ну зачем портить красоту, или у кого-то своеобразное понятие красоты поделился житель Нижнего Тагила.

Установить лиц, которые совершили акт вандализма, поможет система «Безопасный город». По камерам наружного видеонаблюдения можно будет отследить хулиганов.

В администрации города отметили, что деяния вандалов влекут за собой траты из муниципального бюджета, которые могли бы пойти на дальнейшее благоустройство и ремонт других культурных объектов.

Через систему безопасный город вандалов найдут, будь то дети или взрослые. Дальше будем разбираться сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Напомним, ранее данный арт-объект уже подвергался актам вандализма. После установки на шахматной доске были сломаны фигуры.