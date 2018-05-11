Юные тагильчане посадили «Аллею славы» в честь победителей ВОВ (ВИДЕО)
11 мая, 20:10Общество
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Воспитанники детского сада №189 в Нижнем Тагиле посадили «Аллею славы», тем самым почтив память героев Великой Отечественной войны.
Сюжеты: Нижний Тагил
Юные тагильчане знают о войне из рассказов родственников, которые воевали на фронте или трудились в тылу.
Ребята с помощью родителей сажали деревья, засыпали землей ямки и поливали саженцы. Через несколько лет на территории детского сада появятся ели, яблони, грушевые и вишневые деревья, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео: Youtube
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