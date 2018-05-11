Юные тагильчане посадили «Аллею славы» в честь победителей ВОВ (ВИДЕО)

Юные тагильчане знают о войне из рассказов родственников, которые воевали на фронте или трудились в тылу.

Ребята с помощью родителей сажали деревья, засыпали землей ямки и поливали саженцы. Через несколько лет на территории детского сада появятся ели, яблони, грушевые и вишневые деревья, сообщает «Тагил-ТВ».