Замороженная рыба на миллион: что входит в меню чиновников Свердловской области?

Управление зданиями правительства Свердловской области объявило конкурс на поставку замороженных рыбопродуктов для своей столовой. Начальная сумма контракта составляет 999 100 рублей. На эти деньги сотрудники управления планируют приобрести почти 3 тонны замороженной рыбы.