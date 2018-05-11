Замороженная рыба на миллион: что входит в меню чиновников Свердловской области?
Управление зданиями правительства Свердловской области объявило конкурс на поставку замороженных рыбопродуктов для своей столовой. Начальная сумма контракта составляет 999 100 рублей. На эти деньги сотрудники управления планируют приобрести почти 3 тонны замороженной рыбы.
Конкурс на предыдущую поставку был завершен в феврале этого года, тогда для столовой ГКУСО в течение трех месяцев было закуплено 2650 кг замороженной рыбы по средней стоимости 318 рублей за килограмм. В столовую управления поступили щука, судак, горбуша, пикша, терпуг, нерка, минтай, треска и кальмары.
Комиссия под председательством В.В. Рыбалко признала февральский аукцион несостоявшимся, поставщиком стал участник, заявка которого поступила раньше прочих – замороженная рыба от ООО «Морозко» была закуплена по начальной (максимальной) цене контракта.
На этот раз в меню сотрудников управления будут новинки – сельдь и рыба масляная. Скумбрия, тилапия и морской окунь не пришлись чиновникам по вкусу и были исключены из закупок.
За прошедшие три месяца средняя цена килограмма замороженных рыбопродуктов поднялась на 10,5%, до 340 рублей за килограмм. Изменилось и соотношение частей «рыбной корзины»: на 66% возрастет потребление судака в столовой, тогда как его цена для чиновников снизилась почти на четверть, с 410 до 308 рублей за килограмм. Второй фаворит – горбуша, ее закупят больше на 40%, 700 кг, практически по той же цене. Спрос на кальмары в столовой УГКСО стабилен, а вот цена на них подскочила на 20%, 200 кг замороженных тушек кальмаров планируют закупить по 235 рублей за килограмм.
Дороже всего чиновникам будет обходиться новинка меню: рыбу масляную управление готово закупать за 610 руб/кг.
Итоги аукциона будут подведены 21 мая.
© Юлия Нозикова, TagilCity.ru