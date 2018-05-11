Замороженная рыба на миллион: что входит в меню чиновников Свердловской области?

Конкурс на предыдущую поставку был завершен в феврале этого года, тогда для столовой ГКУСО в течение трех месяцев было закуплено 2650 кг замороженной рыбы по средней стоимости 318 рублей за килограмм. В столовую управления поступили щука, судак, горбуша, пикша, терпуг, нерка, минтай, треска и кальмары.

Комиссия под председательством В.В. Рыбалко признала февральский аукцион несостоявшимся, поставщиком стал участник, заявка которого поступила раньше прочих – замороженная рыба от ООО «Морозко» была закуплена по начальной (максимальной) цене контракта.

На этот раз в меню сотрудников управления будут новинки – сельдь и рыба масляная. Скумбрия, тилапия и морской окунь не пришлись чиновникам по вкусу и были исключены из закупок.

За прошедшие три месяца средняя цена килограмма замороженных рыбопродуктов поднялась на 10,5%, до 340 рублей за килограмм. Изменилось и соотношение частей «рыбной корзины»: на 66% возрастет потребление судака в столовой, тогда как его цена для чиновников снизилась почти на четверть, с 410 до 308 рублей за килограмм. Второй фаворит – горбуша, ее закупят больше на 40%, 700 кг, практически по той же цене. Спрос на кальмары в столовой УГКСО стабилен, а вот цена на них подскочила на 20%, 200 кг замороженных тушек кальмаров планируют закупить по 235 рублей за килограмм.

Дороже всего чиновникам будет обходиться новинка меню: рыбу масляную управление готово закупать за 610 руб/кг.

Итоги аукциона будут подведены 21 мая.