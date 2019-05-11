СК опроверг версию с проблемами эвакуации пассажиров SSJ из-за ручной клади

Как сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, следователи пришли к предварительному выводу, что к задержке пассажиров при эвакуации не могла привести ситуация с ручной кладью. Основной причиной, по которой пассажиры не смогли эвакуироваться, является быстрое распространение пламени из-за интенсивности горения топлива и высоких температур.

Часть пассажиров потеряли сознание, отравившись продуктами горения, а также во время удара лайнера о взлетно-посадочную полосу. Некоторые из них даже не успели расстегнуть ремни безопасности.