СК опроверг версию с проблемами эвакуации пассажиров SSJ из-за ручной клади
Следствие не подтвердило версию о том, что пассажирам сгоревшего в Москве SSJ помешали эвакуироваться люди, забиравшие ручную кладь, пишет РБК.
Как сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, следователи пришли к предварительному выводу, что к задержке пассажиров при эвакуации не могла привести ситуация с ручной кладью. Основной причиной, по которой пассажиры не смогли эвакуироваться, является быстрое распространение пламени из-за интенсивности горения топлива и высоких температур.
Часть пассажиров потеряли сознание, отравившись продуктами горения, а также во время удара лайнера о взлетно-посадочную полосу. Некоторые из них даже не успели расстегнуть ремни безопасности.
Напомним, что 5 мая произошел пожар на борту самолета «Аэрофлота» Superjet 100 в «Шереметьево». В результате ЧП погиб 41 человек. В первые часы после аварии в СМИ появилась информация, что эвакуацию затруднило то, что пассажиры спасали свою ручную кладь. Сейчас в рамках уголовного дела следственный комитет занимается установлением всех обстоятельств, приведших к трагедии. Многие общественные деятели и знаменитости выступили за запрет полетов самолетам SSJ. Закрыть воздух для лайнеров предложил также бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.