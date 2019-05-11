В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на реконструкцию Зеленой Рощи
Сегодня, 12:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Администрация Екатеринбурга повторно объявила конкурс на реконструкцию парка Зеленая Роща. Документы опубликовали 10 мая на официальном сайте госзакупок.
Сюжеты: Екатеринбург
На реконструкцию администрация уральской столицы выделила 161 млн рублей. Судя по повторной публикации документации, проект после возмущения жителей и общественников не поменялся.
Напомним, что в Екатеринбурге после публикации проекта реконструкции парка разгорелся скандал. В проектной документации было указано, что в Зеленой Роще планируют вырубить 230 деревьев, в числе которых 47 вековых сосен. Общественника Владимира Заказова возмутил данный факт, также у эксперта возникли претензии к другим аспектам реконструкции, в числе которых — отсутствие явной дренажной системы.
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