В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на реконструкцию Зеленой Рощи

На реконструкцию администрация уральской столицы выделила 161 млн рублей. Судя по повторной публикации документации, проект после возмущения жителей и общественников не поменялся.

Напомним, что в Екатеринбурге после публикации проекта реконструкции парка разгорелся скандал. В проектной документации было указано, что в Зеленой Роще планируют вырубить 230 деревьев, в числе которых 47 вековых сосен. Общественника Владимира Заказова возмутил данный факт, также у эксперта возникли претензии к другим аспектам реконструкции, в числе которых — отсутствие явной дренажной системы.