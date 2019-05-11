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В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на реконструкцию Зеленой Рощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге объявлен новый конкурс на реконструкцию Зеленой Рощи

Сегодня, 12:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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