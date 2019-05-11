В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка

СКР и полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, родственников пострадавшего и хозяев собаки. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или обязательных работ сроком до 480 часов. Также возможно назначение исправительных работ сроком на два года или ограничение свободы на срок до трех лет.