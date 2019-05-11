В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после нападения собаки на ребенка
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после того, как собака напала на 3-летнего ребенка на Уралмаше, сообщает портал Е1.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ).
СКР и полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, родственников пострадавшего и хозяев собаки. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или обязательных работ сроком до 480 часов. Также возможно назначение исправительных работ сроком на два года или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, 8 мая на 3-летнего ребенка на детской площадке возле дома на улице Новаторов, 14 напала собака охотничьей породы. Животное грызло ребенка около 20 минут. Мать пострадавшего в это время пыталась закрыть собой мальчика. Ребенок был госпитализирован с рваными ранами в детскую больницу Екатеринбурга. По словам медиков, внутренние органы мальчика не задеты, но ему предстоит длительное лечение.