В Свердловской области корова паслась на крыше гаража

В комментариях к видео серовчане задались вопросом, как парнокопытное попало на крыши гаражного кооператива. Некоторые уверены, что за гаражами имеется подъем, другие выдвинули версию, что подняться на крышу корове помогла гора мусора.

Видео Видео: «Это Серов, детка!»

Одна из жительниц Серова выставила в комментариях к видео фото, на котором, предположительно, эта же корова уже гуляет между гаражами.