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В Свердловской области корова паслась на крыше гаража
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Свердловской области корова паслась на крыше гаража

Сегодня, 19:52ОбществоФото: скриншот видео группы во Вконтакте «Это Серов, детка!»
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