В Свердловской области корова паслась на крыше гаража
Сегодня, 19:52ОбществоФото: скриншот видео группы во Вконтакте «Это Серов, детка!»
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В Серове горожане сняли видео, как корова гуляет по крышам гаражей. Видео опубликовали в группе «Это Серов, детка!».
В комментариях к видео серовчане задались вопросом, как парнокопытное попало на крыши гаражного кооператива. Некоторые уверены, что за гаражами имеется подъем, другие выдвинули версию, что подняться на крышу корове помогла гора мусора.
Видео
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Видео: «Это Серов, детка!»
Одна из жительниц Серова выставила в комментариях к видео фото, на котором, предположительно, эта же корова уже гуляет между гаражами.
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