В Свердловской области объявлено предупреждение по пожарной опасности

Напомним, в Свердловской области с 10 по 14 мая действует ограничение на въезд транспорта в леса. Дороги патрулируют наряды ДПС, а на наиболее опасных участках организованы дополнительные посты. Данные меры введены для защиты от пожаров. В апреле в Нижнем Тагиле зарегистрированы 172 пожара, 132 из которых - возгорание мусора и прошлогодней травы. В общей сложности пожарные потушили площадь в 10 гектаров травы.