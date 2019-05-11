В Свердловской области объявлено предупреждение по пожарной опасности
12 и 13 мая в Свердловской области будет действовать экстренное предупреждение о пожарной опасности, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
На юго-востоке региона из-за аномальной жары объявлен 4 класс пожарной опасности в лесах. Метеорологи предупреждают о возможности теплового удара, нагрева тепловым потоком, а также возникновения пламени.
Специалисты рекомендуют запретить сжигание сухой травы на участках, прилегающих к лесным массивам.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций тагильчане могут обратиться в МКУ «ЕДДС администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Напомним, в Свердловской области с 10 по 14 мая действует ограничение на въезд транспорта в леса. Дороги патрулируют наряды ДПС, а на наиболее опасных участках организованы дополнительные посты. Данные меры введены для защиты от пожаров. В апреле в Нижнем Тагиле зарегистрированы 172 пожара, 132 из которых - возгорание мусора и прошлогодней травы. В общей сложности пожарные потушили площадь в 10 гектаров травы.