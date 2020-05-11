ФСС Амурского региона направит 100 млн рублей на нулевой травматизм

В Амурском регионе отделение Фонда социального страхования (ФСС) за минувший год приняло более 200 заявлений о несчастных случаях. Из них лишь 168 признали страховыми. Так, в основном повреждения на работе получают мужчины. Обычно причина подобных происшествий кроется в банальной неосторожности рабочих, информирует Vostokmedia.com.

В настоящее время в отделении ФСС Приамурья числятся 1 877 получателей страховых выплат. Свыше 1 100 из них получают выплаты из-за травм на рабочем месте. Еще 435 человек получают деньги из-за развившихся профессиональных заболеваний, а 297 – по потере кормильца. За 2019 год фонд заплатил около 260 миллионов рублей 1 876 пострадавшим на производстве. Единовременные выплаты получил 41 гражданин на сумму свыше 11 миллионов рублей.

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве проиндексировали на 3% первого февраля этого года. Проиндексированные ежемесячные выплаты не могут быть выше 79 602 рублей 38 копеек. Максимальная сумма, исходя из которой определяется размер единовременной страховой выплаты, не может превышать 103 527 рублей 66 копеек.

В ФСС рассказали, что в минувшем году в Приамурье 260 работодателей использовали более 77 миллионов рублей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Также они отправляли сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, в санатории и на курорты.

Работодатели Амурской области ради недопущения травм на производстве и профзаболеваний организовали обязательные медицинские осмотры. Их прошли где-то 12 000 работников 112 предприятий. На эти цели было потрачено почти 32,5 миллиона рублей. Амурские предприятия направили более 30 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

Благодаря деньгам ФСС работодатели реализуют целый комплекс мер по предотвращению несчастных случаев. Средства можно тратить и на дополнительное финансирование программ по охране труда.

В региональном отделении ФСС Амурской области отметили, что концепция «нулевого травматизма» («Vision Zero») признана новым подходом к организации системы охраны труда на предприятии для предотвращения травматизма и профессиональных заболеваний. Закон заставляет всех работодателей в РФ отчислять взносы в Фонд социального страхования. Данные отчисления тратятся на лечение, поддержку и реабилитацию сотрудников, которые получили травмы на работе. Эти же средства можно направлять на профилактику несчастных случаев и профзаболеваний. Ведь люди не должны лишаться здоровья на рабочем месте, а топ-менеджеры предприятий и организаций - терять ценных сотрудников. Второе направление сейчас считается наиболее перспективным во всем мире. Гораздо лучше предотвращать ЧП, травмы и болезни, чем бороться с их последствиями.