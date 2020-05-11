«Коронакризис», депутатская помощь и День Победы. Итоги недели в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе тагильчане отметили День Победы в режиме самоизоляции. Первый раз горожане не смогли принять участие в параде и пройти по улицам города в колонне Бессмертного полка. Все торжественные мероприятия были перенесены в онлайн. Глава города Владислав Пинаев пообещал, что тагильчане смогут отметить 75-летие Победы, но когда ситуация по коронавирусу в регионе улучшится.

Как в Нижнем Тагиле отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции

В преддверии 9 Мая пообщались с труженицей тыла Любовью Цыбелевой. Она почти 50 лет проработала в детской горбольнице с юными пациентами. Женщина рассказала о тяготах военного детства и о том, как решила стать медработником.

«Это все мое, родное». История труженицы тыла, проработавшей с детьми почти 50 лет

Коронавирус привел к изменениям на рынке вакансий. Некоторые профессии оказались не востребованы, а другие, наоборот, набирают популярность. Узнали, что ждет рынок труда после снятия режима самоизоляции.

Как «коронакризис» изменил рынок вакансий в Нижнем Тагиле

Из-за режима самоизоляции многие предприятия и организации оказались закрыты, неработающие граждане остались без денег, предприниматели несут убытки. Разобрались, чем помогли свердловчанам депутаты.

«Нам бы кто помог». Что сделали депутаты для свердловчан в период пандемии

После майских праздников в прежнем режиме начнут работать российские суды. Но и в режиме ограничений дела не прекращали рассматривать. Крупные арбитражные споры апреля — в материале TagilCity.ru.

Долги банкротов и мировое соглашение: самые крупные судебные дела апреля

В начале мая стало известно о перепрофилировании НИИ Охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге под прием больных коронавирусом. Это вызвало большое негодование у рожениц, роддом принимает пациенток с осложненной беременностью. Выяснили, как проходят роды и беременность в Нижнем Тагиле в период пандемии. Врачи заверили, что тагильчанкам не стоит беспокоиться.

Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19

Самоизоляция — непростое время, граждане оказались заперты в четырех стенах. Но и выход из самоизоляции, как считают психологи, период не менее сложный. Они рассказали, что делать, чтобы возвращение к обычной жизни не стало стрессом.