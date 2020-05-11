«Мы сделали все необходимое»: свердловский губернатор о смягчении ограничительных мер
Евгений Куйвашев заявил о том, что предстоящая неделя станет решающей для последующего решения о снятии в Свердловской области ограничительных мер по коронавирусу. Об этом губернатор написал в Instagram.
По словам главы региона, режим самоизоляции был введен для того, чтобы медучреждения смогли подготовиться к резкому наплыву пациентов с коронавирусом.
На сегодняшний день мы сделали все необходимое, сказал Куйвашев.
Губернатор отметил, что больницы обеспечены аппаратами ИВЛ и лекарствами. На данный момент 1,5 тысячи коек в больницах сейчас свободны.
Дальше в зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений, о постепенном возвращении к привычной жизни, написал Куйвашев.
Также губернатор пояснил, что масочный режим будет сохранен в любом случае, режим самоизоляции следует сохранять людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
Напомним, губернатор сегодня подписал указ о продлении ограничительных мер до 18 мая.