Полная изоляция, день сорок первый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом выросло до 47 человек. Кроме того, скоро состоится «Ночь музеев», она, как и День Победы, пройдет онлайн. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что с 12 мая период нерабочих дней в стране завершается. Поэтапно будут открываться все предприятия, организации и так далее. Он отметил, что все меры безопасности, касающиеся защиты от распространения инфекции, должны соблюдаться.
Кроме того, с завтрашнего дня каждая российская семья может оформить выплату на ребенка от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. А семьи с детьми до 3-х лет получат по пять тысяч рублей за прель, май и июнь.
Евгений Куйвашев заявил о том, что через неделю карантин в Свердловской области может быть снят, но все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.
В Нижнем Тагиле выявлены новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 16 случаев заболевания. Так, общее число зараженных составило 47 человек.
Однако на карте Роспотребнадзора это количество отличается.
В Нижнем Тагиле активно проводятся рейды по торговым точкам на соблюдение правил безопасности. Об этом сообщается на официальной странице Нижнего Тагила в Instagram.
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С первого мая в Нижнем Тагиле прошли десятки рейдов с участием представителей Роспотребнадзора, полиции и специалистов районных администраций. В ходе проверок были проинспектированы предприятия торговли. Члены комиссий проверяли соблюдение противоэпидемических мер и санитарных правил в торговых точках. #нижнийтагил #коронавирус #безопасность
Публикация от Нижний Тагил (@tagil_official)
В группе «Инцидент Нижний Тагил» появилось фото одной из скульптур в центре города с медицинской маской на лице.
Пока режим самоизоляции не отменен, тагильчанам предлагается узнать город получше. Так, Центр развития туризма Нижнего Тагила открыл специальные разделы на своем сайте — «Викторины» и «Пазлы».
16 мая в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев» в режиме онлайн. Что ожидает тагильчан на мероприятии, выяснило TagilCity.ru.
По данным Яндекса, индекс самоизоляции в городе на 19.00 составил 3,1 балла. По сравнению со вчерашним днем, он улучшился. В то же время вчера он составлял 2,7 балла. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления и использовать ее для средней оценки количества людей на улицах нельзя.
В Свердловской области за сутки было выявлено 108 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, количество пациентов с подтвержденным диагнозом достигло почти двух тысяч человек.