Полная изоляция, день сорок первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что с 12 мая период нерабочих дней в стране завершается. Поэтапно будут открываться все предприятия, организации и так далее. Он отметил, что все меры безопасности, касающиеся защиты от распространения инфекции, должны соблюдаться.

Владимир Путин объявил о снятии ограничений по коронавирусу с 12 мая

Кроме того, с завтрашнего дня каждая российская семья может оформить выплату на ребенка от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. А семьи с детьми до 3-х лет получат по пять тысяч рублей за прель, май и июнь.

Президент назначил новые выплаты для семей с детьми

Евгений Куйвашев заявил о том, что через неделю карантин в Свердловской области может быть снят, но все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

«Мы сделали все необходимое»: свердловский губернатор о смягчении ограничительных мер

В Нижнем Тагиле выявлены новые случаи заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 16 случаев заболевания. Так, общее число зараженных составило 47 человек.

Однако на карте Роспотребнадзора это количество отличается.

На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле зафиксировано 55 случаев коронавируса

В Нижнем Тагиле активно проводятся рейды по торговым точкам на соблюдение правил безопасности. Об этом сообщается на официальной странице Нижнего Тагила в Instagram.

В группе «Инцидент Нижний Тагил» появилось фото одной из скульптур в центре города с медицинской маской на лице.

Памятник в маске Фото: Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Пока режим самоизоляции не отменен, тагильчанам предлагается узнать город получше. Так, Центр развития туризма Нижнего Тагила открыл специальные разделы на своем сайте — «Викторины» и «Пазлы».

16 мая в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев» в режиме онлайн. Что ожидает тагильчан на мероприятии, выяснило TagilCity.ru.

Как в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев» в режиме самоизоляции

По данным Яндекса, индекс самоизоляции в городе на 19.00 составил 3,1 балла. По сравнению со вчерашним днем, он улучшился. В то же время вчера он составлял 2,7 балла. Напомним, что информация предоставляется для ознакомления и использовать ее для средней оценки количества людей на улицах нельзя.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области за сутки было выявлено 108 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, количество пациентов с подтвержденным диагнозом достигло почти двух тысяч человек.