Президент назначил новые выплаты для семей с детьми

Выплаты смогут получить семьи с детьми до трех лет. Они могут оформить пособие на ребенка и получать деньги в течение трех месяцев. Размер пособия составит пять тысяч рублей. Ранее на такую выплату могли рассчитывать семьи, которые имели право на получение маткапитала.

Кроме того, с 1 июня единовременную выплату смогут получить семьи, где воспитываются дети в возрасте от трех до 16 лет. Путин подчеркнул, что сейчас важно не обременять людей собиранием справок, поэтому эта процедура будет максимально простой. С 12 мая можно обратиться с заявлением для получения выплаты через Госуслуги дистанционно или подать заявление в пенсионный фонд.