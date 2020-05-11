Президент назначил новые выплаты для семей с детьми

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Сегодня Владимир Путин заявил о том, что в России вводятся новые выплаты для семей с детьми.
Выплаты смогут получить семьи с детьми до трех лет. Они могут оформить пособие на ребенка и получать деньги в течение трех месяцев. Размер пособия составит пять тысяч рублей. Ранее на такую выплату могли рассчитывать семьи, которые имели право на получение маткапитала.
Кроме того, с 1 июня единовременную выплату смогут получить семьи, где воспитываются дети в возрасте от трех до 16 лет. Путин подчеркнул, что сейчас важно не обременять людей собиранием справок, поэтому эта процедура будет максимально простой. С 12 мая можно обратиться с заявлением для получения выплаты через Госуслуги дистанционно или подать заявление в пенсионный фонд.
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