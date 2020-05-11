Путин: самозанятым вернут налог за 2019 год

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Сегодня Владимир Путин обратился к россиянам и сделал ряд заявлений по ситуации с коронавирусом в стране. По заявлению президента, все самозанятые получат налог, который они выплатили в 2019 году.
Также Путин заявил о том, что все самозянятые получат капитал в размере одного МРОТ. По его словам в России официально зарегистрировано 1,4 млн безработных, что вдове превышает этот же показатель на начало апреля.
Для поддержки предприятий в России с 1 июня будет работать специальная кредитная программа поддержки занятости. Этой программой сможет любое предприятие, которое пострадало из-за пандемии.
Если предприятие сохранит штат, то кредит и проценты по нему будут в последующем списаны за счет государства. Если штат будет сохранен на 80%, то будет списана половина кредита, сказал президент.
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