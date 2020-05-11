Путин: самозанятым вернут налог за 2019 год

Также Путин заявил о том, что все самозянятые получат капитал в размере одного МРОТ. По его словам в России официально зарегистрировано 1,4 млн безработных, что вдове превышает этот же показатель на начало апреля.

Для поддержки предприятий в России с 1 июня будет работать специальная кредитная программа поддержки занятости. Этой программой сможет любое предприятие, которое пострадало из-за пандемии.