Путин: семьи и бизнес получат поддержку от государства

Российский лидер подчеркнул, что на каждого несовершеннолетнего до 16 лет из бюджета выплатят по 10 000 рублей. Основанием для выплаты будет служить электронное заявление от родителей или опекунов. Предположительно, подобная поддержка распространится на 27 миллионов детей. Об этом пишет Transsibinfo.com.

Путин отметил, что новая мера дополнит введенные ранее меры поддержки. Последние оставят в силе. По 5 000 рублей ежемесячно на детей до трех лет выплатят не только тем семьям, которые имеют право на маткапитал, но и всем семьям, где живут такие дети (с апреля по июнь). По 50% прожиточного минимума выплатят на несовершеннолетних от трех до семи лет из малообеспеченных семей (с первого июня – разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребенка, далее – каждый месяц). Еще по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего предоставят семьям, где один или оба родителя лишились работы (с апреля по июнь). Власти вдвое увеличили размер пособия на ребенка.

Глава государства анонсировал новую меру для поддержки бизнесменов. Здесь имеется в виду льготный кредит под 2% на выплату зарплаты работникам заводов и фабрик пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. Так, если организация на протяжении этого времени сохранит занятость персонала на уровне 90%, то всю сумму кредита и сумму процентной ставки погасит правительство страны. Если занятость работников сохранится на уровне 80% – 50% от суммы займа. Недавно власти ввели зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямую безвозмездную помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Еще президент рассказал об отмене налоговых выплат (кроме НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь нынешнего года для предприятий пострадавших отраслей и НКО (социально ориентированных). Новая мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам и затронет где-то 1,5 миллиона предприятий.

Государство поможет и самозанятому населению Российской Федерации, которое, по распоряжению Путина, получит назад выплаченные в 2019 году налоги. Помимо этого, самозанятые россияне станут обладателями налогового капитала в размере одного МРОТ.