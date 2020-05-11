Свердловские предприятия дистанционно обучаются бережливому производству
Сегодня, 10:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Предприятия Свердловской области, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», изучают курсы бережливого производства дистанционно, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
20 электронных курсов проекта «Академия производительности» запустил федеральный центр компетенций. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин считает, что такой формат вовлечет в нацпроект больше участников.
На сегoдняшний день в Свердлoвской облaсти в реaлизации нациoнального прoекта учaствуют 59 прeдприятий. В современных условиях оптимизация и грамoтное испoльзование всех имeющихся ресурсoв — это те компeтенции, котoрые нужны абсoлютно каждoму прeдприятию,отметил министр.
Удаленное обучение предполагает видеолекции, анимированные ролики, всплывающие подсказки и практические задания. В конце каждого курса проводится тестирование.
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