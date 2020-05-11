Тагильский общественник раскритиковал противников камер фиксации

Чапурин провел онлайн-трансляцию во «ВКонтакте» после появления в СМИ информации об избиении девушки-оператора камеры в Екатеринбурге.

По мнению Чапурина, подобное отношение к людям, следящим за треногами, недопустимо, так как такие камеры, несмотря на недовольство граждан, делают дороги безопаснее. Он отметил, что все треноги устанавливаются строго по правилам, любое отклонение от них приводит к тому, что штраф не будет защитан.

Неадекватных, необразованных, агрессивных людей в Свердловской области и в России становится все больше. Видимо, уровень образования падает, люди перестают думать. У них пропадет желание получать информацию по интересующим их вопросам. Я также вижу, что люди в комментариях оправдывают и искренне радуются нападениям,поделился мнением Чапурин.

Также общественник рекомендовал жителям, которые замечают нарушения операторов, например, неправильную парковку, обращаться в ГИБДД.

Если вы видите, что оператор нарушает законы РФ, выйдете из машины, зафиксируйте на фото или видео и обратитесь в компетентные органы. Поверьте, оператора накажут,подчеркнул Чапурин.