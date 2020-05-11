В аэропорте Кольцово из-за коронавируса пассажиропоток снизился на 95%
Сегодня, 15:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Количество пассажиров в аэропорте Кольцово с начала пандемии коронавируса снизилось на 95%. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, сейчас в среднем внутренними рейсами прилетают и улетают 800 человек в сутки. Это, считает губернатор, практически нулевая активность. При этом все пассажиры проходят термометрический контроль.
Авиасообщение между странами сейчас закрыто полностью, помимо эвакуационных рейсов, которые вывозят из-за границы российских туристов.
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