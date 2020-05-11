В Екатеринбурге НИИ ОММ закрыли на карантин по коронавирусу

На время карантина прием пациентов прекращен. Новых пациенток направляют в Областной перинатальный центр, Екатеринбургский перинатальный центр и межмуниципальные перинатальные центры. В НИИ ОММ проходит дезинфекция помещений, проводится тестирования на выявление заболевания.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса пояснили, что риски, связанные с выявлением заболевания в учреждении не высоки.