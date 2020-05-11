В Екатеринбурге НИИ ОММ закрыли на карантин по коронавирусу
Сегодня, 20:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге закрыли НИИ ОММ. У одного из сотрудников подтвердился коронавирус, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
На время карантина прием пациентов прекращен. Новых пациенток направляют в Областной перинатальный центр, Екатеринбургский перинатальный центр и межмуниципальные перинатальные центры. В НИИ ОММ проходит дезинфекция помещений, проводится тестирования на выявление заболевания.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса пояснили, что риски, связанные с выявлением заболевания в учреждении не высоки.
Вчера стало известно, что в столице Урала также закрыли на карантин роддом № 40.
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