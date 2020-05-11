В Нижнем Тагиле прошли рейды по торговым точкам для проверки противоэпидемических мер

Проверяющие посетили магазины торговой сети «Монетка», расположенные на Ленинградском проспекте, и магазин «Кировский» на улице Зари. В трех магазинах было зафиксировано одно нарушение – в продаже имелись орехи и сухофрукты на развес. В связи с этим в отношении юрлиц были составлены протоколы.

Также проверке подверглись два магазина сети «Красное и Белое», расположенные на улицах Быкова и Верхняя Черепанова, а также торговая точка «СоСмаком» на улице Носова. Там были найдены нарушения, касающиеся порядка оформления журналов дезинфекции помещений. Также в помещениях не было бактерицидных ламп.