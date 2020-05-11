В Нижнем Тагиле прошли рейды по торговым точкам для проверки противоэпидемических мер
Сегодня, 20:38ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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11 мая сотрудники администрации Нижнего Тагила и представители Роспотребнадзора проверили соблюдение противоэпидемических мер и санитарных правил в нескольких торговых точках города, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Проверяющие посетили магазины торговой сети «Монетка», расположенные на Ленинградском проспекте, и магазин «Кировский» на улице Зари. В трех магазинах было зафиксировано одно нарушение – в продаже имелись орехи и сухофрукты на развес. В связи с этим в отношении юрлиц были составлены протоколы.
Также проверке подверглись два магазина сети «Красное и Белое», расположенные на улицах Быкова и Верхняя Черепанова, а также торговая точка «СоСмаком» на улице Носова. Там были найдены нарушения, касающиеся порядка оформления журналов дезинфекции помещений. Также в помещениях не было бактерицидных ламп.
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