Владимир Путин объявил о снятии ограничений по коронавирусу с 12 мая

По словам Путина, достигнут этап, когда можно снять строгие ограничения по коронавирусу. Он отметил, что выход из режима ограничений быстрым не будет, и нужно соблюдать все нормы безопасности до полного снятия ограничений.

С 12 мая единый период нерабочих дней заканчивается, но борьба с коронавирусом продолжается, сказал глава государства.