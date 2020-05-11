Владимир Путин объявил о снятии ограничений по коронавирусу с 12 мая
Сегодня, 18:28ОбществоФото: Пресс-служба Кремля
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Сегодня в вступлении по поводу санитарно-эпидемилогической ситуации президент сказал о том, что с 12 мая в России единый период нерабочих дней заканчивается.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Путина, достигнут этап, когда можно снять строгие ограничения по коронавирусу. Он отметил, что выход из режима ограничений быстрым не будет, и нужно соблюдать все нормы безопасности до полного снятия ограничений.
С 12 мая единый период нерабочих дней заканчивается, но борьба с коронавирусом продолжается, сказал глава государства.
Путин поручил обеспечить контроль соблюдения санитарных норм на предприятиях, в магазинах, транспорте. Также он отметил, что запрещены массовые мероприятия. Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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