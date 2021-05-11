17 тысяч тагильчан проголосовали за варианты благоустройства Ленинградского проспекта

17 тысяч тагильчан проголосовали за варианты благоустройства Ленинградского проспекта
17 тысяч тагильчан проголосовали за варианты благоустройства Ленинградского проспекта
Сегодня, 20:32ОбществоФото: pixabay
Свыше 17 тысяч жителей Нижнего Тагила проголосовали в отборе дизайн-проектов реконструкции одного из проспектов Вагонки на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари (нечетная сторона), сообщает пресс-служба администрации города.

Голосование проходит с 26 апреля по 30 мая на платформе Минстроя России. Также тагильчане могут проголосовать через портал Госуслуги. По словам главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, проект, который наберет больше всего голосов, будет претендовать на финансирование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Напомним, 4 мая стало известно, что 205 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. Голосование началось 26 апреля 2021 года. В России за тот же срок приняли участие в голосовании три миллиона жителей. Свердловская область оказалась на третьем месте по числу отдавших голоса граждан. По результатам, лучшие проекты будут приняты к реализации в 2022 году.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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